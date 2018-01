Henvendelser fra medlemmer om alarmerende forhold på medicinsk afdeling på Holbæk sygehus fik Dansk Sygeplejeråd til at indberette forholdene til Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Bjørn Armbjørn

Sygeplejersker siger stop: Frygter for patienters sikkerhed

Holbæk - 26. januar 2018 kl. 22:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overbelægning med op til 20 patienter om dagen, ubesatte stillinger og langtidssygemeldinger på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus er til fare for patienters sikkerhed, mener Dansk Sygeplejeråd (DSR). Rådet har sendt en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kvitteret med spørgsmål til regionen og planlægger et besøg på sygehuset.

Et stort arbejdspres, manglende faglige kompetencer og optimal behandling, fejlmedicinering og mangelfuld dokumentation er nogle af bekymringspunkterne.

Det er efter alarmerende henvendelser fra medlemmer, at DSR har valgt for første gang at indberette forhold, som i værste fald kan ende med alvorlige komplikationer og dødsfald.

- Vi gør det for at tage hånd om patienter og medarbejdere på afdelingen, understreger formand for DSR Grete Christensen.

Der er et særligt arbejdspres og udfordringer på medicinsk afdeling, men patienter skal ikke frygte for deres sikkerhed, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Det nye regionsråd og administrationen er i arbejdstøjet for at fremrykke indsatsens. Før bekymringshenvendelsen havde jeg og næstformand Peter Jacobsen (DF) et møde med sygehusledelesen. Og ledelsen har talt med afdelingsledelsen for at sikre, at patienters sikkerhed ikke er i fare, siger han.

Heino Knudsen vil på forretningsudvalgets møde i februar forsøge at få frigivet midler for at lette arbejdspresset på sygehuset og specielt medicinsk afdeling.

Overbelægning og stort arbejdspres på medicinsk afdeling har ifølge DSR eksisteret siden 2016. Men også sygehusets øvrige afdelinger har store udfordringer. Besparelser førte i november 2017 til, at 11 fagforeninger sendte et nødråb om, at Holbæk Sygehus var på randen af sammenbrud.