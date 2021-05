Det undrer Dansk Sygeplejråd, at der ikke først og fremmest bruges sundhedsfagligt uddannet personale til at vaccinere på vaccinationscentre. Det har også fået mindst to sygeplejersker til at vælge ikke længere at stille sig til rådighed for indsatsen mod covid-19. De kan ikke fagligt stå inde for forholdene på vaccinationscentret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejersker siger fra: Bekymret over ikke-sundhedsfaglige vaccinatører Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejersker siger fra: Bekymret over ikke-sundhedsfaglige vaccinatører

Holbæk - 07. maj 2021 kl. 12:28 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Når bekymrede borgere spørger, om vaccinatøren i vaccinationscentret er sygeplejerske, er svaret for tit et nej, mener to sygeplejersker. De får aflyst vagter og ser lægesekretærer tage over. Det kan de fagligt ikke stå inde for og har trukket sig fra programmet og vaccinationscentret i Holbæk Sportsby. Samtidig har de sendt en bekymringshenvendelse til regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og direktør for det nære sundhedsvæsen Trine Holgersen.

- Vi bliver opmærksomme på, at blandt andre HK'ere får en kort oplæring, og der ansættes stadig flere uden sundhedsfaglig baggrund. Samtidig bliver vi bedt om at tage flere vagter, end vi byder ind med, for så at få aflyst vagterne. Som borger ville jeg være bekymret, siger en af de to sygeplejersker, der af hensyn til deres nuværende og eventuelle fremtidige job ønsker at være anonyme.

Det er let at lære at stikke, men uden sundhedsfaglig baggrund kan vaccinatørerne ikke som for eksempel sygeplejersker, læger og sosu-assistenter vurdere, reflektere og spørge ind til borgerens helbred, og det kan øge mistilliden til vaccinationsprogrammet, frygter hun.

De har endnu ikke fået svar på henvendelsen, siger de.

Men hverken de eller borgere skal være bekymrede for fagligheden, siger direktør for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland Trine Holgersen og lægefaglig chefkonsulent Britta Ortiz til Nordvestnyt.

- Regionen følger Sundhedssstyrelsens anbefalinger og gældende lovgivning, hvor læger kan uddelegere opgaven at vaccinere til andre efter oplæring, forklarer Trine Holgersen. - Det er forsvarligt og normalt på sundhedsområdet, tilføjer hun og nævner de oplærte på blandt andet apoteker, som hvert år vaccinerer mod influenza.



- Man kan ikke kræve at blive vaccineret af en sygeplejerske. Men alle kan være trygge, vaccinatørerne gennemgår et uddannelsesprogram. Der skal være sundhedsfagligt personale til stede til at overvåge bivirkninger, og Region Sjælland har valgt, at der også altid er en læge til stede, siger Trine Holgersen.

Forbund undrer sig over prioritering

Det er kilde til meget undren, at man på vaccinationscentre ikke først og fremmest vælger de kompetente sygeplejersker, som har meldt sig til indsatsen, siger Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland. Og det er ikke kun i vaccinationscentret i Holbæk Sportsby, at sygeplejersker får aflyst vagter, og blandt andet lægesekretærer overtager vaccinationerne mod covid-19.

- Jeg mener, at man lige nu er i en situation, hvor det er muligt at prioritere sundhedsfagligt uddannede vaccinatører, efter vacciner er trukket tilbage. Og rigtig mange sygeplejersker har fulgt opfordringer til at vise samfundssind og være med i vaccinationscentre i deres fritid, bemærker Helle Dirksen.

Men når de får aflyst vagter, og nogle bliver bedt om på kort tid at oplære i vaccinering, er hun bekymret for, at det fremover bliver svært at få sygeplejersker til at melde sig, fordi de finder det fagligt uforsvarligt, tilføjer hun.

Smækker ikke med døren Det er også begrundelsen for, at to sygeplejersker har sendt en bekymringsmail til Region Sjælland og valgt at trække sig fra vaccinationsindsatsen.

- Vi har været med fra starten, men kan ikke længere stå inde for det, der sker i Holbæk Sportsby. Jeg oplever også en dårlig stemning og en kløft mellem os og for eksempel HK'ere. Det er ikke kun, fordi jeg er stolt af min uddannelse, men fordi jeg mener, der være sikkerhed for, at vaccinatører med borgeres ord »ved hvad de foretager sig«, siger en af de to sygeplejersker.

Hun ønsker at være anonym, men redaktionen er bekendt med hendes navn.

De er bekymrede, men smækker ikke med døren. Og hun erkender, at der kan være brug for at oplære ikke-uddannede sygeplejersker, når mange skal vaccineres.

Let at lære at stikke Når så mange ikke sundhedsfagligt uddannede bliver ansat, kan det hænge sammen med økonomi. Det er dyrere at skulle aflønne timelønnede sygeplejersker, vurderer Helle Dirksen.

- Det er ikke stikket som instrumentel handling, der bekymrer, men bivirkningerne. Det kræver noget viden fra den, der vaccinerer og efterfølgende observerer, understreger Helle Dirksen.

Men det er der taget hånd om på vaccinationscentrene. Der er sundhedsfagligt uddannede til stede, som er med til at overvåge, og alle vaccinatører gennemgår et uddannelsesprogram og er oplært teoretisk og praktisk, før de vaccinerer, og alle bliver superviseret. Teknisk er det ikke en svær øvelse at vaccinere, fastslår lægefaglig chefkonsulent Britta Ortiz.

Vaccinationscentrene har mange ansatte med bred faglig baggrund og ansætter hele tiden nye med og uden sundhedsfaglig baggrund.

Men det er Region Sjællands lægefaglige ansvarlige Søren Wistisen Rasmussen, som står med ansvaret. Det er aldrig vaccinatørerne hverken de sundhedsfagligt eller ikke sundhedsfagligt uddannede.

Til undren over, at sygeplejersker får aflyst vagter, er svaret fra Trine Holgersen, at det handler om prioritering.

- Det er almindelig praksis, når der tilrettelægges vagtplaner, at det faste personale prioriteres før timelønnede. Derfor kan ikke fastansatte timelønnede sygeplejersker opleve, at deres vagter aflyses. Det skyldes mængden af vacciner. Efter AstraZeneca og Johnson & Johnson vaccinerne er taget ud af programmet, har det ændret behovet for personale, forklarer Trine Holgersen.