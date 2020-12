Fra august til oktober i 2019 stjal en sygeplejerske i flere omgange smertestillende medicin fra sin daværende arbejdsplads, Holbæk Sygehus. Foto: Mik

Sygeplejerske dømt for at stjæle morfin: Her er hendes forklaring

Holbæk - 01. december 2020 kl. 05:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Det var mit livs fejltagelse. Jeg forsøgte at selvmedicinere mig. Sådan forklarede en 56-årig kvinde fra Holbæk under en sag ved Retten i Holbæk mandag. Her forklarede hun om baggrunden for, at hun i en periode på knap tre måneder i 2019 gentagne gange stjal forskellige typer smertestillende medicin, blandt andet morfin, fra sin arbejdsplads, hvor hun var ansat som sygeplejerske.

