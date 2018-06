Sygehusbrand: Brandvagter holder fortsat øje med brandtomten

Hele område ved Holbæk Sygehus der blev hærget af branden er fortsat under observation for eventuelle brandlommer.

Brandvægter holder nøje øje og torsdag aften indløb en meddelelse omkring en brandvagt, der mente at have set at branden blussede op igen.

Men der var ikke noget at finde ved nærmere undersøgelse.