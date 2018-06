Sygehusansatte har fået krisehjælp efter voldsom brand

- De, jeg så, var ret chokerede. De var både chokerede over at møde op til et arbejde, der ikke var der. Men flere oplevede også at få negative tanker som for eksempel »hvad nu, hvis jeg havde været der« og »hvad, hvis jeg kendte nogle, der kom til skade,« fortæller Knut Borch-Johnsen.