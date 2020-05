Se billedserie Podestationen er etableret i forbindelse med Holbæk Sygehus? tidligere hjælpe­middeldepot på Rosenvænget 13. Dem, der skal testes, kører ind på området i bil - de fleste bestiller tid på forhånd. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Sygehus vil mødes med naboer efter kritik af corona-teststation på villavej

Normalt er der ikke den voldsomme trafik på Rosenvænget i Holbæk, men i de seneste uger har mængden af biler nogle dage betydet, at beboerne har haft svært ved at komme ind ud og af deres huse.

Situationen hænger sammen med, at Region Sjælland har oprettet en såkaldt podestation ved det tidligere hjælpemiddeldepot på Rosenvænget 13. Her bliver personer, der udviser symptomer på smitte med covid-19, testet efter henvisning fra deres egen læge eller vagtlæge. Ligeledes bliver sundhedspersonale testet på podestationen, hvis der er mistanke om, at de bærer på covid-19.

De personer, der skal testes, kommer kørende i bil, og testen foregår i et telt. Her bliver de podet med en lang vatpind i svælget, og det kan selvsagt være ubehageligt at få stukket en vatpind ned i halsen, og over for Ekstra Bladet har enkelte naboer på Rosenvænget beskrevet, at nogle af de testede har kastet op tæt på deres matrikler.

Møde med naboer onsdag Ifølge Ekstra Bladet har naboerne også været generet af store mængder trafik. Vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, siger til Nordvestnyt, at man har forståelse for naboernes oplevelse af situationen.

- Det er gået meget hurtigt, og vi har ikke haft en egentlig dialog med naboerne. Vi fik 24 timer til at få en podestation op at stå, og da myndighederne midt i april ændrede teststrategi gik vi fra at teste cirka 70 personer om dagen til at lave mellem 300 og 360 test pr. dag i de seneste uger. Det gav trafikale problemer som uden tvivl har generet naboerne på Rosenvænget, siger Knut Borch-Johnsen.

Han oplyser, at ledelsen på Holbæk Sygehus netop har inviteret beboere på Rosenvænget til et møde onsdag, hvor man blandt andet vil drøfte trafikale forhold og afskærmning med naboerne.

Ifølge Knut Borch-Johnsen skal podestationen ligge i nærhed af et sygehus, og det tidligere hjælpemiddeldepot på Rosenvænget 13 er valgt, fordi bygningen i forvejen stod tom, og fordi man kan have de nødvendige it-systemer sikkerhedsmæssigt mere forsvarligt inde i bygningen fremfor i et telt.

- Podestationen må ikke ligge inde på selve sygehuset, fordi det netop er personer, hvor der er mistanke om smitte, der skal testes. Men vi kan heller ikke lægge den ude på en pløjemark, fordi podestationen bemandes af sundhedspersonale, som også passer et arbejde på sygehuset, forklarer vicedirektøren.

Han understreger, at regionens podestationer, der er oprettet i tilknytning til sygehusene i blandt andet Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. ikke skal forveksles med de meget store nationale covid-19-testcentre, hvor den brede befolkning kan blive testet uden nødvendigvis at udvise symptomer på sygdommen.

Det går bedre nu Ifølge Knut Borch-Johnsen ligger det daglige antal testede på Rosenvænget lige nu lidt under de 300-360, som var igennem, da det gik hurtigst i sidste uge.

Samtidig mener han, at der nu er bedre styr på afviklingen af trafikken. I begyndelsen skulle man køre både ind til podestationen og ud igen via den normale indkørsel fra Rosenvænget. Men nu har man simpelthen lavet et hul i en hæk, så bilerne forlader stedet via Gl. Ringstedvej.

Desuden er der kommet bedre styr på tidsbestillingen til at blive testet.

- Det tog lidt tid at få etableret det system, hvor dem, der skal testes, kan bestille tid. Det er vores indtryk, at det har fungeret fint efter, at der er kommet styr på det, og de fleste, der skal testes, bestiller tid i forvejen, så de fordeler sig ud over åbningstiden, siger Knut Borch-Johnsen.

- Jeg håber, at vi er på vej til at få nogle forhold, som alle kan leve med, tilføjer vicedirektøren på Holbæk Sygehus.

Han forestiller sig også, at de store nationale testcentre, som blandt andet er etableret i Roskilde og Næstved, kan være med til at tage trykket af på Region Sjællands podestationer. Men det afhænger alt sammen af, hvilken teststrategi, regeringen og de nationale sundhedsmyndigheder vælger.

- I regionen og på Holbæk Sygehus er vi ikke herre over teststrategien. Den er blevet ændret mange gange i takt med, at situationen har ændret sig, og udbruddet er gået ind i nye faser. Så hvis vi pludselig skal teste dobbelt så mange, kommer vi til at gentænke forholdene omkring Rosenvænget, siger Knut Borch-Johnsen og understreger, at det ikke umiddelbart ligger i kortene.

Podestationen i Holbæk har åbent alle ugens dage mellem klokken 8 og 16, og den er altså for personer, som har en henvisning til at blive testet for covid-19.