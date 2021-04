Revyholdet fra Svinninge.

Svinninge skyder revyen til næste år

Holbæk - 12. april 2021

Jo, der kommer en Svinninge Revy - men ikke i år.

2021-udgaven af revyen er aflyst.

Selv om det har været en tung beslutning at aflyse i år, så lader de medvirkende sig ikke på nogen måder slå ud af det, fastslår Susanne Knudsen fra Teaterudvalget i Kundby GF.

- Vi er her stadig, siger de. Susanne Knudsen er revy-instruktør, og oplyser, at der er blevet kigget på alle tænkelige scenarier for at kunne gennemføre dette års forestilling, der stort set var produceret færdig:

- Konklusionen er, at det ikke bliver muligt eller forsvarligt at gennemføre revyen. Det er ærgerligt, men sådan er det. Når det ene ikke kan lade sig gøre, så må vi finde på noget andet. Alle købte billetter til revyen i 2021 refunderes, tilføjer instruktøren.

Skønne spildte kræfter

Et helt års produktion af tekster og sange er så godt som spildt.

En af revyens tekstforfattere, Rikke Kure, fortæller, at mange af de færdigskrevne tekster ikke kan bruges mere.

- Lidt træls, men heldigvis sker der jo så mange andre ting, så Trump og måske Boris J. erstattes med andre store personligheder. Der dukker altid noget op - lokalt, indenlands og udenlands. Der vil altid være noget at skrive om.

I støbeskeen

Instruktør Susanne Knudsen har andre planer i støbeskeen for skuespillerne og regner med at træne små forestillinger med et minimum af medvirkende, så alle corona­restriktioner kan

overholdes. Om forestillingerne bliver mulige at vise for et inviteret publikum, det må tiden vise i løbet af 2021.

Selve Svinninge Revyen 2022 kommer til at spille i den traditionelle revyweekend: Første weekend i november. Der kan dermed krydses af i kalenderen 4. og 5. november 2022 med multisalen i Svinninge Sportscenter som spillested.