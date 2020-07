Svinninge Hallen fylder 50 år

- Der er lagt op til et kæmpe brag af en fest med tre retter mad, musik, fadbamser og masser af dans. På scenen vil husorkestret Stockcars og aftenens hovednavn Sweethearts sørge for at musikken vil flyde ud over aftenens gæster, og de frivillige fra hallens mange foreninger vil stå sammen om at få arrangementet til at klappe. Det skulle jo gerne blive til en fest, der slår alle tidligere fester, så alle får en mindeværdig oplevelse, siger halinspektør Thomas Birch.