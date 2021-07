Koncertsalen skulle være bygget op af halmballer på en ridebane på Dorthealyst, men de fleste af koncerterne er aflyst, og de tre koncerter, der gennemføres, er flyttet til parken på Dorthealyst. Illustration: Beatbox Booking

Svigtende billetsalg aflyser de fleste halmkoncerter

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 20:45 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der bliver alligevel ikke en række udendørs koncerter på en ridebane med halmballer på Dorthealyst ved Knabstrup.

Kun tre af en halv snes koncerter under konceptet »halmkoncerter« bliver gennemført. Et svigtende billetsalg betyder, at otte koncerter i august og september må aflyses.

Det oplyser arrangøren Peter Sørensen på Facebook. Det har ikke været muligt at træffe ham for en uddybende kommentar.

Peter Sørensen er direktør i Beatbox Booking.

På Facebook oplyses det, at man desværre har måttet tage den tunge beslutning at aflyse stort set samtlige »halmkoncerter« på grund af et meget lavt billetsalg. Det konstateres, at det er en udfordring, der deles med en stor del af arrangørerne af sommerens koncerter.

To koncerter med Tina Dickow med band bliver gennemført. Her blev der hurtigt solgt mange billetter, formentlig fordi det er de to eneste koncerter med hende og bandet i år.

De to koncerter holdes fredag den 13. og lørdag den 14. august. Desuden gennemføres en koncert med Folke­klubben torsdag den 12. august, hvilket er en ny dato i forhold til det planlagte.

Koncerter flyttes til park Det var planen, at koncerterne skulle gennemføres i et rum, der var opbygget af store halmballer på en ridebane. Her ville der være plads til 500 siddende gæster. I stedet er de tre tilbageværende koncerter flyttet til parken på Dorthealyst.

Hvis man har billet til en eller flere af de aflyste koncerter, er der to muligheder. Man kan uden gebyr vælge at bytte billetten til en af de tre koncerter, der gennemføres. Hvis billetten ikke er byttet senest den 18. juli, vil pengene automatisk blive tilbageført til ens betalingskort.

De aflyste koncerter er med Savage Rose 20. august, Michael Falch 21. august og Ibrahim Electric feat. Palle Mikkelbort 26. august.

Også koncerterne med Peter Sommer 27. august, med Lord Siva og Hans Philip 28. august er aflyst. Det samme gælder koncerterne med Lasse & Mathilde Trio og Benny Holst Trio 2. september, Lis Sørensen 3. september og Oh Land 4. september.

Flere andre havde satset på at arrangere udendørs koncerter som et alternativ til de mange aflyste festivaller. Men der er flere eksempler på, at billetsalget ikke har levet op til forventningerne, melder musikmagasinet Gaffa. Nogle steder har der dog også været godt gang i billetsalget.

