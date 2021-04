I september 2019 lukkede Silvan den cirka 4000 kvadratmeter store butik, og den kommer sandsynligvis til at gøre et stykke tid endnu, efter at klima- og miljøudvalget har indstillet, at der ikke gives dispensation i forhold til bestemmelserne i lokalplanen. Foto: Thomas Olsen

Svensk kæde bliver afvist

Holbæk - 07. april 2021 kl. 12:19 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En svensk kæde får ikke lov at rykke ind i den forladte Silvan-butik i Holbæk Mega Center. Sådan ser det i hvert fald ud til at ende, efter at Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg i enighed har indstillet til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der ikke gives dispensation til ansøgningen.

En dispensation er nødvendig, fordi lokalplanen for den del af megacentret åbner for butikker til særligt pladskrævende varer samt lager, engrosvirksomhed og lignende. Den svenske kæde har et bredt sortiment af varer, men de er ikke særligt pladskrævende.

- Vi var i udvalget rørende enige om at give afslag. Flere af os sidder i arbejdsgruppen for udviklingen af Holbæk bymidte. Her er vi i gang med en proces for at skabe mere liv i bymidten, og så kan det ikke hjælpe noget at lægge en større butik, der har samme sortiment som Tiger og Normal, i megacentret, siger klima- og miljøudvalgets formand John Harpøth (DF).

Han peger på, at en dispensation til den svenske kæde også kunne betyde, at måske en-to cykelforretninger ville bukke under, og at Bil­tema ville miste handel.

- Vi er specielt utilfredse med, at ansøgningen kommer på et tidspunkt, hvor det handler om at få gjort noget godt for bymidten. Kæden kunne måske lægge en mindre butik i bymidten, siger John Harpøth.

Kæden har mindre butikker i Danmark Den svenske kæde har ønsket at flytte sit hovedkontor til Holbæk og derfra udvide med flere butikker i hele landet. Det fremgik desuden af teksten i klima- og miljøudvalgets dagsorden, at butikken i Holbæk skulle være kædens første i Danmark.

Det er dog ikke helt tilfældet, viser det sig. Kædens navn fremgår ikke af dagsordenen, men efter behandlingen i går kan John Harpøth oplyse, at der er tale om Dollarstore.

Den har allerede butikker i hvert fald fire steder i Danmark, nemlig i København, Glostrup, Solrød Strand og Vordingborg. Det er dog mindre butikker i forhold til den, der i givet fald ville flytte ind på Søagervej 4.