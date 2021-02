Svanerne tog sig en lur

Se billedserie Selv i meget hårde vintre har de voksne, erfarne knopsvaner gode chancer for at overleve. Foto: Jette Bundgaard.

Holbæk - 15. februar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Det meste af februar har budt på kold polarluft og is på Holbæk Fjord. Mange svaner valgte i den situation at 'ride stormen af' og tage sig en lur.

Inde fra land kan det godt se ud som om, svanen har givet op eller måske er frosset fast.

Falck, Dyrenes Beskyttelse og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) modtager i den anledning ofte en del opkald fra bekymrede borgere, som melder om knopsvaner i nød.

En rundringning til de tre instanser viser imidlertid, at ingen af dem har modtaget den slags opkald i år. Heller ikke de seneste uger, hvor andefugle og vadefugle kom i bekneb for åbent vand.

Kontaktperson for DOF Holbæk, Allan Nielsen, fortæller, at der kun sjældent er behov for at fodre eller tage særlig hånd om knopsvanerne om vinteren:

- Fuglene er i stand til at overleve uden at æde eller drikke i mere end seks uger. Og skulle man spotte en passiv knopsvane på isen, er den sjældent i nød. Mange svaner vælger nemlig den strategi, at de lægger sig til at sove for at spare på energien, forklarer han.

Allan Nielsen fortæller, at en svane cirka forbrænder 65 gram fedt om dagen, når den er i ro. Med tre kilo fedt på kroppen, rækker det til seks-syv uger på vågeblus uden vand og mad.

- De fleste svaner vil dog - som man har set det på Holbæk Fjord - søge mod de åbne våger i isen og finde føden her, siger Allan Nielsen, som dog har eksempler på, hvordan isvintre kan skære kraftigt i bestanden:

- I vinteren 1978-1979 døde tæt på en hel årgang af de unge svaner, som ikke havde fedtreserver nok til at klare to måneder med hård kulde. Godt 30 procent af de gamle hvide knopsvaner bukkede også under. En ekstrem hård vinter en gang hvert andet årti har dog kun kortvarig betydning for den samlede svanebestand, slutter Allan Nielsen.

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl og vores tungeste fugl (en voksen han vejer ca. 12 kilo).

Man regner med, at der er mellem 4500 og 5000 ynglende par herhjemme og op mod 70.000 knopsvaner, som overvintrer i de danske farvande. Vintersvanerne kommer fortrinsvis fra Norge, Sverige, Polen og Tyskland.