Sur mand slog på ting

Der lød råb og brag lørdag aften omkring klokken 20, da en 45-årig mand fra Greve gik omkring Sankt Nikolai Kirke og slog på ting, mens han råbte højt. Det fik efter en anmeldelse en patrulje til at køre til kirken, men her fandt de ikke manden.

Det gjorde de dog ti minutter senere, da de igen fik en anmeldelse om slag og larm. Denne gang på Jernbanevej i Holbæk. Her fandt de den meget fulde mand, som gik og slog på ting med et jernrør. Den 45-årige var udadreagerende og råbende, så han blev anholdt for at skabe uro. Han blev taget med i detentionen, og blev løsladt tidligt mandag morgen uden at være sigtet for noget.