Brede gange og god plads er et resultat af, at man hos Føtex i Smedelundsgade har flyttet kundeindgangen og kasselinjerne. Privatfoto.

Supermarkedet nyindrettes

Føtex i Smedelundsgade har været i gang med en omfattende fornyelse af forretingen. I juli var det bagerafdelingen det drejede sig om. Her åbnede en helt ny bagerafdeling i området til venstre for indgangen. En måned senere kom så nyheden om, at en filial af Asnæs Apotek får hjemme i Føtex.