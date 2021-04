Lidl på Tåstrup Møllevej i Holbæk skal have et ansigtsløft, og butikken lukker derfor i tre dage.

Artiklen: Supermarked lukker under ombygning

Supermarked lukker under ombygning

Lidl i Holbæks kunder må fra på mandag den 19. april og til og med onsdag den 21. april finde et andet sted at handle ind. Butikken lukkes nemlig i de tre dage, da den skal moderniseres.

Moderniseringen er et led i Lidls nationale tiltag for at gøre indkøbsoplevelsens endnu bedre, og kunderne vil således møde en flottere og mere moderne butik, når den genåbner torsdag morgen, skriver Lidl i en pressemeddelelse.