Superapparat er landet i Jyderup

Ditte Huus fortæller, at kunden bliver bedt om at stå foran apparatet, Zeiss Visufit, når hun skal fotografere dem. Det tager ikke ret lang tid, før hun har billederne samlet i en 3D udgave på sin Ipad. Det store regnestykke starter, når hun begynder at sætte et antal givne punkter på billedet. Det kan være, at der skal udregnes, hvor langt brilleglasset er fra øjeæblet. Det har meget at sige, for det endelige resultat.

- Zeiss står jo for perfektion. Det er dem, der har udviklet og sælger maskinen, og jeg kan sagtens se, hvor meget det betyder for den enkelte, at styrken i glasset ligger helt perfekt og på det rigtige sted. Vi fik oplyst ved præsentationen, at vi kunne bestille apparatet i januar, til levering i marts. Det gjorde jeg, og så kom coronaen. Derfor er jeg nu helt utrolig glad for at have fået det, selv om det er blevet forsinket. Nu skal vi så i gang med at bruge det, og jeg er ikke i tvivl om at dette unikke apparat, der er det eneste i Nordvestsjælland, i fremtiden vil kunne hjælpe rigtig mange med at få et optimalt syn med deres nye briller, siger hun med et stort smil.