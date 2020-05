Mostgrunden er næsten ryddet - men en bygning i god stand bygges nu om til sundhedshus. En del af bygningen bliver ejet af kommunen. Det har været med til at sikre, at projektet bliver til noget. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedshus første del i ny strategi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedshus første del i ny strategi

Holbæk - 29. maj 2020 kl. 16:26 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Holbæk Kommunalbestyrelse i sidste uge sagde ja til at købe en andel i et nyt sundhedshus i Tølløse, var det samtidig det første eksempel på en ny strategi, som politikerne vedtog på den lukkede del af deres møde.

Den handler om »strategisk opkøb af arealer«.

Efter at kommunen i en del år har solgt alle ejendomme, som ikke var strengt nødvendige, går man med beslutningen i Tølløse den modsatte vej:

Nu kan kommunen investere i fast ejendom - jord eller bygninger - hvis det giver mening på langt sigt.

- Tølløse vil helt sikkert få gavn af sundhedshuset. Men for at få det i gang var det nødvendigt, at vi købte en del af huset. Og det gjorde vi så, dels fordi vi har brug for lokalerne, dels fordi sundhedshuset i sig selv vil blive et aktiv for hele Tølløseområdet, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Den nye strategi afspejler også, at kommunen, som for få år siden havde landets laveste kassebeholdning, nu er noget bedre kørende.

Salget af grundene i Holbæk Have, hvor der kommer mange nye boliger i de kommende år, giver gode indtægter.

Men i stedet for at lægge alle pengene i kassen, er der nu råd til at bruge nogle af dem.

Boliger i lokalområderne - Det, som en enig kommunalbestyrelse har vedtaget, er, at vi kan bruge nogle af disse penge til at tænke langsigtet. Det kan være køb af en del af et sundhedshus som i Tølløse. Det kan også være opkøb af arealer i lokalområderne, som vi kan bruge til at sikre bolig-udvikling på længere sigt. Eller der kan måske være noget, vi kan investere i for at understøtte, at vi får flere uddannelser til Holbæk, forklarer borgmesteren og fortsætter:

- Når man ingen penge har, er man tit tvunget til at sige ja til tilfældige, kortsigtede løsninger. Men nu går det altså bedre, og det giver os plads til at tænke langsigtet. Nu kan vi lægge planer for, hvordan vi vil udvikle kommunen, og så bruge penge på at købe arealer, som bliver nyttige, når planerne efterhånden kan realiseres.

For bordenden Der er ikke sat faste beløb for, hvor meget der skal bruges på strategiske opkøb.

- Foreløbig er det primært indtægterne fra salget af jorden i Holbæk Have, det handler om. Det vigtige i beslutningen er, at vi nu som kommune sætter os for bordenden og siger, at vi har nogle langsigtede ønsker for kommunens udvikling. Og de ønsker kan vi understøtte ved at købe op, siger Christina Krzyrosiak Hansen.