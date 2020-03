Sundhedscenter holder åbent hus

Patienter, pårørende og dem, der blot er nysgerrige, får mandag den 9. marts mulighed for at se nærmere på Holbæk Kommunes sundhedscenter i Holbæk Sportsby.

I forbindelse med arrangementet er der blandt andet mulighed for at få en uforpligtende snak og se sundhedscentrets fire store træningssale med trænings- og fitnessudstyr, de syv mindre undersøgelsesrum, de to undervisningslokaler til forebyggelsessamtaler, det særlige rum til de mest sårbare og hjerneskadede og sansehaven.