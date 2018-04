Sund museumsbygning har det skidt

Det smukke i forfald er lidt svært at se på det gamle gule baghus i Bagstræde. Men det er ikke ved at falde sammen, og det regner ikke ind, så Holbæk Museum har valgt at bruge den årlige bevilling på 500.000 kroner fra kommunen til andre, presserende vedligeholdelsesopgaver. Nedløbsrøret vil dog blive skiftet ud for at undgå fugtskader inde i bygningen.

Foto: Mie Neel