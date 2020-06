Udarbejdelsen af en lokalplan for en moske i Mega Bowl i Holbæk faldt på økonomiudvalgets møde. Men det er spørgsmålet for stort til, mener Michael Suhr (K), det skal diskuteres politisk og afgøres i kommunalbestyrelsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Suhr sender moske i kommunalbestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Suhr sender moske i kommunalbestyrelsen

Holbæk - 10. juni 2020 kl. 15:51 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmålet om en moske i Mega Bowl på Mellemvang i Holbæk er så stort, at det skal afgøres i kommunalbestyrelsen, mener Michael Suhr (K). Derfor benyttede han sig af standsningsretten og sendte punktet videre, da indstillingen om at sætte gang i udarbejdelsen af en lokalplan onsdag faldt på grund af stemmelighed i økonomiudvalget.

Imod stemte borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), John Harpøth (DF) og Søren Stavnskjær (LA), for stemte Michael Suhr (K), Bente Röttig (SF) og Finn Martensen (L).

Camilla Hove Lund (V) og Karen Thestrup Clausen (EL) havde meldt afbud.

Og Emrah Tuncer (R) er erklæret inhabil, fordi hans bror er formand for foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningcenter, som ønsker at flytte ud af det nuværende center på Smithsvej til noget større i Holbæk Mega Bowl.

- Den tyrkiske forening har i flere år peget på placeringer, som er skudt ned og bremset. Vi har religionsfrihed i Danmark, og en god dansk tilgang er, at man skal have mulighed for at dyrke sin religion. Det gælder også muslimer, understreger Michael Suhr.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen er ikke imod en ny moske, understreger hun.

- Jeg stemte imod, som sagen foreligger med fokus på et center med udvidede kulturaktiviteter tæt på boligkvarteret Agervang (der står på ghettolisten (red.)). Jeg er bekymret for samfundskraften og integrationen. Mit håb er, at kommunalbestyrelsen beslutter, at vi skal have en dialog med foreningen, siger hun.

Det er i Michael Suhrs øjne endnu en måde at forhale en beslutning.