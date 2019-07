Se billedserie I december 2018 modtog Neurons Inc. dagbladet Børsens pris som digital gazelle i Region Sjælland. Thomas og Majken Ramsøy og sønnen Mike Storm modtog prisen. Til venstre er det vært og Børsen-journalist Tina Riising. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Succes-firma forlader byen

Holbæk - 11. juli 2019 kl. 09:26 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den hastigt voksende virksomhed Neurons Inc. ApS er fortid i Holbæk. De hidtidige lokaler på en del af den gamle Holbæk Kaserne er forladt, og den nye adresse er i Høje Taastrup, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Virksomheden har på få år gjort sig bemærket ved at skaffe globale kunder som Google, Microsoft og Facebook. Neurons tager udgangspunkt i hjerneforskning til blandt andet at kortlægge forbrugeradfærd og lederskab.

Baggrunden for flytningen er, at det med en adresse i Holbæk har vist sig svært at rekruttere og fastholde de højt specialiserede medarbejdere, der er brug for.

- Vi kan se, at når vi vil have de allerbedste, så er vi nødt til at ligge tættere på København. Det er en kedelig, men nødvendig beslutning, siger Majken Ramsøy, som sammen med sin mand, Thomas Ramsøy, er direktør i Neurons Inc.

Det er Thomas Ramsøy, der med sin baggrund som hjerneforsker har stået i spidsen for det faglige indhold i virksomheden, der i dag har lidt over 40 medarbejdere, som er en blanding af fuldtids- og deltidsansatte og timelønnede. Neurons Inc. blev etableret i det små på den daværende privatadresse i Rørvig i 2013, men flyttede to år senere til Holbæk, hvor den nåede at have fire forskellige adresser.

Trods de få år har Neurons skabt genlyd i branchen inden for markedsanalyse.

- Vi har fået flere henvendelser med tilbud om opkøb. Branchen har indset, at den er nødt til at bruge de nye metoder, og vores samarbejdspartnere er glade for det. Vi har sagt nej til tilbuddene, fordi vi har følt, at det er for tidligt, og at vi ikke har bygget tingene helt færdige, fortæller Thomas Ramsøy.

Ved at vente kan salgsprisen sandsynligvis også blive noget højere. Hvis det inden for en årrække ender med et salg, kunne det måske betyde, at der etableres en ny virksomhed. Og det kunne ifølge Thomas Ramsøy sagtens blive i Holbæk.