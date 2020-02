Prøver skal i løbet af de næste par uger klarlægge, om der er grund til bekymring for drikkevandet i det grundvandsreservoir, der ligger cirka 600 meter vest for en overvågningsboring, hvor der er fundet en høj koncentration af et ulovligt sprøjtemiddel. Foto: Per Jensen

Styrelse finder spor af ulovligt pesticid

Holbæk - 21. februar 2020 kl. 16:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøstyrelsen har i forbindelse med den hidtil største massescreening af forholdene omkring grundvandet i Danmark i tre tilfælde fundet spor af sprøjtemidler, der aldrig har været godkendt til brug i Danmark. Det ene af tilfældene er i udkanten af Holbæk by. Cirka 600 meter fra stedet - men langt dybere - ligger der en vandboring, hvor der hentes drikkevand til Søndre Vandværk, der forsyner dele af Holbæk by og omegn.

Forsyningsselskabet Fors A/S, der driver Søndre Vandværk, har bestilt prøver af drikkevandet for at få klarlagt, om pesticidresterne er nået ned til drikkevandet.

Den overvågningsboring, hvor fundet er gjort, ligger lidt øst for Roskildevej, i nærheden af Grandløse Kirke, der ligger på vestsiden af Roskildevej. Miljøstyrelsen har udtaget prøver for en lang række stoffer, der ikke normalt undersøges for.

Meget høj koncentration er fundet Der er fundet rester af et pesticid (metazachlor), som er et ukrudtsmiddel, der på intet tidspunkt har været godkendt til brug i Danmark. Der er fundet en meget høj koncentration.

- I overvågningsboringen ved Roskildevej hentes vandet tre-fem meter under terræn. 600 meter i fugleflugtslinje mod vest ligger vores drikkevandsboring i Sandmosen. Her hentes vandet i 40-70 meters dybde, men man kan have sine bekymringer, om der er noget i grundvandsmagasinet, siger Henriette Jakobsen, der er fagspecialist i vand hos Fors A/S.

Hun har bestilt et laboratorium til at tage prøver i grundvandsmagasinet, og det sker i næste uge.

- Derefter går der op til 10 dage med at analysere prøverne, og derefter ved vi, om der er risiko for, at grundvandsmagasinet kan blive påvirket. Vi venter i spænding og krydser fingre for, at der ikke er noget. Men fundet i overvågningsboringen ved Roskildevej er med så høj en koncentration, at vi ikke kan sidde det overhørig. Vi er nødt til at få det undersøgt nærmere, forklarer Henriette Jakobsen.

Hun tilføjer, at hvis der mod forventning findes rester af ukrudtsmidlet, må der lægges en plan.

- Man kan starte med at fortynde noget af det let forurenede vand med rent grundvand. Om boringen helt skal lukkes er ikke noget, Fors alene kan afgøre. Det skal i givet fald ske i samarbejde med Holbæk Kommune, forklarer Henriette Jakobsen.

Styrelse vil styrke kontrollen Foreløbig vides det altså ikke, om grundvandsmagasinet ved drikkevandsboringen i Sandmosen er ramt.

- Ved de boringer, hvor vi indvinder vand, tager vi løbende prøver for de stoffer, vi kender, og det er fint alle steder. Og jeg vil sørge for, at metazachlor er på vores fremtidige prøvetagningsprogram, fortæller Henriette Jakobsen.

Også ved prøver i Billund er der fundet spor af metazachlor, mens der i Hanstholm er fundet spor af et andet stof, der aldrig har været godkendt i Danmark.

- Det er lidt træls, at der er nogen, der bruger noget, der ikke er godkendt - de har forhåbentlig været uvidende om, at det ikke var godkendt. Og det kan være mange år siden, siger Henriette Jakobsen.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med massescreeningen undersøgt 263 boringer for 415 forskellige pesticidstoffer. Der blev fundet for høje koncentrationer i flere boringer, og tre steder var der altså spor af ulovlige sprøjtemidler.

I en pressemeddelelse lægger miljøminister Lea Wermelin (S) op til, at Miljøstyrelsen i den kommende tid vil styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og hun vil tage sagen op med landbruget.