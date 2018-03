I forestillngen smelter dans, video og puiblikumsmedvirken sammen. PR-foto.

Stumfilm-klovne på scenen

Holbæk - 18. marts 2018 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»A Snowball's Chance in Hell«. Det er titlen på den forestilling, Holbæk Tesater byder på den 20. marts.

Titlen kan direkte oversættes til »en snebolds chance i helvede«.

I situationskomedien rejser teaterduoen Don Gnu tilbage til 1920'ernes stumfilmsunivers.

Indhyllet i indflydelsen fra ikoniske skikkelser som Charlie Chaplin og Buster Keaton og med masser af sne på skærmen sætter de to performere sig for at udforske fejlen og alle dens muligheder.

Der er fare for at genkende sig selv i denne intimforestilling, hvor dans, video og publikumsinteraktion flyder sammen, mens simple menneskelige konflikter og magtkampe på mikro-niveau flyder over. Vi har alle en indre klovn. Men en klovn med potentiale, fastslås det i en appetitvækker for forestillingen.

Forestillingen er et led i en danmarksturné med i alt 42 forestillinger, hvor publikum kan opleve de to elegante fortidsskikkelsers kamp for at lave den perfekte stumfilm.

Teaterstykket varer en time og byder på dans, performance og slapstick over temaerne fejlbarlighed og selvironi.