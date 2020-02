Vivian Høxbro fortæller om strikningens historie i et foredrag på Holbæk Bibliotek den 20. februar. PR-foto.

Strikkeguruen kommer

Vivian Høxbro er et kendt navn i strikkredse både herhjemme og i udlandet. Hun har udgivet en række bøger om strikning, hun underviser og er også en efterspurgt foredragsholder. Derudover har Vivian Høxbro gjort en stor indsats for at kortlægge kvindetrøjer på de danske museer og har registreret mere end 80 af slagsen.