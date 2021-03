Strid mellem unge førte til knivstik

Årsagen var, at en 20-årig mand fra Holbæk var blevet snittet med en kniv i forbindelse med et overfald i toget mellem Holbæk og Nykøbing.

- Det ulmer lidt blandt de unge i byen i øjeblikket. Tilsyneladende er der to grupper, som er røget uklar med hinanden, og derfor er vi til stede for at forhindre, at tingene eskalerer, fortæller Charlotte Tornquist.