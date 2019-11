Henriette Hansen har efter et stressforløb lagt sit arbejdsliv om, så hun har fast deltidsjob og er sideløbende selvstændig. Hun har et firma, der hjælper større og mindre virksomheder med digital markedsføring. Foto: Elisa Hauerbach

Stressforløb gav nyt liv

Holbæk - 11. november 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henriette Hansen er beviset på, at man kan komme styrket ud af et stressforløb, især hvis man har mod til at tage sine udfordringer op til revision.

Henriette Hansen arbejder 20 timer om ugen som administrativ medarbejder for den største tværfaglige forening for komplementære behandlere i landet, Dakobe (Danmarks Komplementære Behandlere). Kontoret ligger på Nyvej 14 i Jyderup, og det er her, hun møder ind for at løse sine opgaver. De spænder bredt, fra administrering af medlemmernes forsikringer, til udsendelse af nyhedsbreve og til løbende at opdatere foreningens hjemmeside og facebookside.

Ved siden af sit faste arbejde har hun sit eget firma, hvor hun hjælper sine kunder med digital markedsføring.

Uventet stressforløb - Jeg har været igennem et stressforløb, som resulterede i at jeg lavede helt om på mit arbejdsliv, og i dag er jeg supertilfreds med den beslutning, fortæller hun til avisen.

Hendes forhistorie er som mange andre stressramtes. Hun havde et job, hun var glad for og som hun var dygtig til. Der var styr på alt og alle opgaver blev løst til punkt og prikke. Men med tiden blev presset øget, hun blev mor, med alt hvad det indebærer og så begyndte der at dukke symptomer op hos hende. Symptomer, hun ikke var i stand til at genkende. Hun vidste nemlig ikke, at det med at blive svimmel og have ubehag, kunne være tegn på stress, så hun gik til lægen og blev undersøgt for virus på balancenerven. Det havde hun ikke, men hun blev sendt hjem med beskeden om at hun havde stress og skulle sygemeldes. Det blev hun, symptomerne fortog sig, hun fik psykologhjælp og blev med tiden raskmeldt.

Stressen vendte tilbage - Jeg var glad for at skulle på arbejde igen, men efter et stykke tid fik jeg det dårligt når jeg kørte mod Roskilde, hvor min arbejdsplads lå. Det blev værrre og værre, så jeg måtte sygemeldes igen. Denne gang kom jeg ikke tilbage, men blev jobsøgende. Under jobsøgningsperioden var jeg tilknyttet en jobcoach og var på seks ugers kursus i digital markedsføring. Det blev en øjenåbner, det var megaspændende og jeg var i virksomhedspraktik flere steder, blandt andet hos Rikke Klindt. Det arbejde harmonerede med at jeg altid har været glad for at fotografere, skrive og »være visuel«. Nu fandt jeg ud af, at jeg kunne hjælpe andre med at blive mere synlige på de sociale medier og hjælpe med hjemmesideproduktion og så videre, siger hun.

Deltid og selvstændighed På opfordring fra en anden praktikplads, venner og jobcoachen, ændrede hun jobsøgningen til deltid og fik job hos Dakobe. Samtidig startede hun selvstændig virksomhed. I dag har hun faste kunder, men hun har et stærkt ønske om også at hjælpe iværksættere med at komme godt i gang og få skabt genkendelighed.

- Min farfar var fotograf og jeg elsker simpelthen at skabe gode billeder, som med teksterne jeg skriver, kan bruges til mine kunders markedsføring. Jeg kunne ikke tænke mig et andet arbejdsliv, og jeg vil håbe at flere, stopper op og overvejer deres udfordringer, hvis de bliver ramt af stress. For der er faktisk en vej ud af det, og man kan godt vende situationen til det bedre, slutter Henriette Hansen, der blandt andet kan kontaktes via sin hjemmeside www.henriette-hansen.dk.