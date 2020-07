Streger til 2 minus 1 i Holbæk

Trafikanter, der har været på Strandmøllevej i Holbæk på det seneste, har formentlig bidt mærke i en forandring. En del af Strandmøllevej - fra Stormøllevej mod øst - er blevet til en såkaldt 2 minus 1 vej. Beslutningen blev truffet for omkring 14 dage siden, og for kort tid siden er der blevet streget op til den nye vej-type.

- Gennem flere år har der været chikaner på Stormøllevej. 2 minus 1-vejen er en anden form for chikane, som vi fik mulighed for at lave, da der alligevel skulle lægges ny asfalt på strækningen, siger Steen Risum, der er ingeniør ved Holbæk Kommune.