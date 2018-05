Se billedserie Skateboard, løbehjul, tulleskøjter eller bare hænge ud med andre unge...Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Streetlife på Skvulp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Streetlife på Skvulp

Holbæk - 05. maj 2018 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På årest Skvulp-festival vil Ung Holbæk sætte retning og rammerne for et særligt UngeByrum. Det bliver et byrum, hvor forskellige former for Streetlife kan udfolde sig og skabe oplevelser målrettet de lokale unge.

- Vi skaber et miljø med parkourbane, musik og siddepladser, som laves i samarbejde med Holbæk Ungdomsbyråd og Ungeklassen, siger Jan Løve, formand for Fonden Holbæk i Pinsen, der står får den årlige Skvulp festival, og fortsætter: - Der bliver også freestyle fodbold. Alt sammen noget der kan skabe rammerne om de unges samværd på festivalen.

Udgangspunktet for aktiviteterne bliver en skaterbane, hvor man kan løbe på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter. Lørdag formiddag vil en håndfuld lokale unge få mulighed for at være med til at bygge to ramper til skaterbanen, og efterfølgende vil et par skaterinstruktører vise og undervise i tricks på ramperne.

- Ungdomsbyrådet glæder sig til at deltage i Skvulp og har en drøm om at få flere unge til at være en del af et fællesskab i et nyskabt Ungebyrum. Det skal være et rum, hvor der er plads til alle, uanset om man tager del i aktiviteterne eller ej, siger Lykke Møller, Ungdomsbyrådsrepræsentant.

Ung Holbæk vil også sætte et telt op, som skal huse E-Sport. Her får de unge mulighed for at komme med deres egen computer og andet gear under armen og spille med andre unge.

- Det er dejligt og i den rette Skulvpånd, at de unge nu tager fat og deltager aktivt på Skulp, vi ser frem til, at mange af de lokale unge deltager i festlighederne i kærlighed til fællesskabet, siger Skvulp bestyrelsesmedlem Sofie Bendixen, der samtidig er kommunens Ungdomskolekoordinator.