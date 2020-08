Se billedserie Holbækkerne søgte lørdag mod bystranden, men der så ikke ud til at være problemer med at holde afstand lørdag eftermiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Strandtur med corona i baghovedet

Holbæk - 08. august 2020 kl. 17:12 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en vejrmæssigt mellemfornøjet juli tog sommeren i den forgangne weekend for alvor comeback i Danmark med temperaturer omkring 30 grader.

Det fik indlysende nok folk til at søge mod blandt andet strandene, og i Holbæk var bystranden i havnen da også et trækplaster lørdag eftermiddag.

Men hedebølgen kommer samtidig med, at der sker en stigning i antallet af smittede med corona-virus, og kombinationen af folk, der søger mod de populære friluftsområder, og øget smitterisiko har fået myndighederne til at minde om, at der fortsat skal holdes afstand.

Samtidig lod statsminister Mette Frederiksen (S) i flere interview henover weekenden forstå, at vi allesammen nu igen skal stramme op på forholdsreglerne efter en sommer med meget lave smittetal.

Ikke sort af mennesker Strandgæsterne i Holbæk havde da også corona med i baghovedet, men dem, sn.dk talte med lørdag eftermiddag, oplevede ikke problemer med at holde afstand til andre på bystranden på Blegstrædehagen.

- På vejen herhen talte vi om, at der måske kunne være sort af mennesker, men det har ikke været så slemt, sagde Anne Marie Krogh, der var taget til stranden med Birgit Larsen og de to drenge Noah og Mikkel.

Strandturen var primært af hensyn til drengene, og så var bystranden det oplagte valg, fordi den er umiddelbart tilgængelig, når man bor i Holbæk. De havde ikke på forhånd gjort sig store overvejelser om, hvor det ville være bedst at befinde sig i forhold til menneskemængder.

Et blik ud over stranden og på køen til is- og kaffeboden gav indtryk af, at folk helt generelt holdt god afstand til hinanden.

Føler sig tryg Også veninderne Cecilie Øvind, København, og Christina Madsen, Holbæk, havde fundet vej til bystranden lørdag eftermiddag. Dagen forinden havde de været på den noget større strand ved Rørvig, og de havde overvejet om det var bedre at søge dertil. De fornemmer godt, at der nu igen er ved at være mere fokus på den fortsatte smitterisiko.

- Det har måske været lidt mere på afstand et stykke tid, men vi er opmærksomme på at holde afstand og spritte hænder, sagde Christina Madsen.

Cecilie Øvind har oplevet, hvor tæt man sidder på hinanden på for eksempel Islands Brygge i København, men på bystranden i Holbæk er der slet ikke så pakket.

- Vi føler os trygge ved at være her, pointerede hun.

Samme oplevelse havde irske Jonathan Dolan, der er professionel badmintonspiller og tilknyttet Badminton College i Holbæk.

- Jeg prøver at undgå steder, hvor der er mange mennesker, og der er god plads her på stranden, lød det fra Jonathan Dolan lørdag eftermiddag.