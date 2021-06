Se billedserie Fredag blev Jyderups status ændret fra ferieby til ferieparadis. Foto: Mie Neel

Strand og sangria på stationen

Holbæk - 11. juni 2021 kl. 18:10 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Mange drømmer formentlig om sandstrande, palmer og kolde drinks lige nu. Men hvis frygten for Covid-19, pengepungen eller noget tredje forhindrer, at man sætter sig ombord på et fly med kurs mod syden, findes der nu et alternativ meget tættere på.

Fredag blev der nemlig etableret en 10 kvadratmeter stor sandstrand midt i Jyderup by.

Og på stranden står der en seks meter høj palme, ligesom der er liggestole og lys.

Det er Jyderup Erhvervsforening, der står bag initiativet ved stationen og Café Forsinket. Indehaver af caféen Jais Westh Lauritsen, der også er medlem af Jyderup Erhvervsforening, var i går på pletten, da opdateringen af Jyderup fra ferieby til ferieparadis fandt sted.

- Hele verden er ramt af en form for corona-depression. Derfor mener vi, det er vigtigt, at der sker nogle sjove ting. Derudover bemærkede vi sidste år, at der kom mange turister til Jyderup. Så vi tænkte, hvorfor ikke lave noget for de turister, der kommer? Hvorfor ikke lavet et paradis? Og det kan jo være, det gør, at der kommer endnu flere, forklarede Jais Westh Lauritsen om baggrunden for tiltaget.

Live-musik og sangria Han er manden, der har skaffet den seks meter høje palme til Jyderup.

Jais Westh Lauritsen har nemlig i mange år haft en café i Tivoli i København, og her har man haft palmen stående i noget tid.

- Der blev på et tidspunkt købt tre palmer til et tv-studie i Tivoli, men da de så skulle bruge dem, var der kun plads til to. Gartneren derinde har flere gange spurgt mig, hvad man skulle bruge den til. Nu er det endt med, vi har den. Så må vi prøve at finde en løsning i forhold til opbevaring om vinteren, forklarede han.

Sandet, transporten af det og andet er der til gengæld ikke blevet betalt for. For ifølge Jais Westh Lauritsen har »hele Jyderup« bidraget til paradis-projektet.

- Det er så fedt, at alle her i byen bidrager. Jeg har aldrig oplevet en by før med så mange frivillige og foreninger. Vi håber, vi med denne sjove gimmick kan give lidt tilbage og give humøret et boom. Få det danske lune tilbage efter corona-nedlukninger, sagde café-ejeren, der også oplyste, at DSB har stillet området gratis til rådighed i tre måneder.

Fredagens statusopdatering af Jyderup blev markeret med live-musik med spanske toner, ligesom de fremmødte kunne få serveret et glas sangria.