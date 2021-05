Transport- og logistikvirksomheden Frode Laursen A/S, der blandt andet har to lagerhoteller i Jyderup (billedet) fik et »tilfredsstillende« resultat i 2020. Foto: Thomas Olsen

Stort transportfirma lander god bundlinje trods corona

Holbæk - 28. maj 2021 kl. 17:58

Et plus på 50,6 millioner kroner før skat og lige godt 39 millioner kroner efter skat.

Det er årets resultat for transport- og logistikvirksomheden Frode Laursen A/S med hovedsæde i Jylland og med to afdelinger i Jyderup samt én i Tølløse.

Dermed er det lykkedes virksomheden at forøge overskuddet i løbet af 2020 i forhold til året før, hvor bundlinjen landede på 28 millioner kroner før skat (13,9 millioner kroner efter skat). Frode Laursen A/S betegner i en pressemeddelelse resultatet for 2020 som »tilfredsstillende«.

Overskuddet er høstet på baggrund af en omsætning på godt 1,9 milliarder kroner - et fald på cirka 100 millioner kroner i forhold til 2019. Så overskudsgraden er med andre ord steget en smule.

Frode Laursen, der i Jyderup har to lagerhoteller på Bødkervej og Industriparken samt en fragtterminal på Stengårdsvej i Tølløse, havde på forhånd forventet, at 2020 ville være præget af usikkerhed, delvist på grund af corona-pandemien. Den gjorde det »vanskeligere og dyrere at afvikle lagerlogistik og transportopgaver.«

- Det er imponerende, hvordan alle medarbejdere har håndteret denne meget specielle tid, lyder det fra virksomhedens økonomidirektør, Dennis Rytter, i pressemeddelelsen.

Forventer usikkert 2021 Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår det, at Frode Laursen A/S forventer, at omsætningen og indtjeningen i 2021 præges af »en vis usikkerhed« på grund af corona-pandemien samt ændringer i rammevilkårene for transportbranchen.