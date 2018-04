Flere kloakeringsprojekter i Holbæk Kommune kan blive udskudt på grund af økonomien. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Stort pres på kloakering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort pres på kloakering

Holbæk - 20. april 2018 kl. 15:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere kloakeringsprojekter i Holbæk Kommune risikerer at blive udskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. I den nærmeste fremtid skal forsyningsselskabet Fors A/S have udarbejdet et oplæg til Holbæk Kommune med forslag til, hvad der kan udskydes, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Fors står for udførelsen af kloakeringsprojekterne, men Holbæk Kommune beslutter, hvilke opgaver der skal udføres.

Økonomien er årsag til, at det formentlig bliver nødvendigt at skubbe nogle af projekterne til senere.

- Der er sker en masse i Holbæk, hvor byen vokser med nye udstykninger. Det giver øget byggeaktivitet, og der skal kloakeres. Det er politikernes opgave at prioritere den sum penge, der er sat af, forklarer Uffe Laursen, der er udviklings- og kommunikationschef i Fors A/S.

For eksempel vedtog Holbæk Kommunalbestyrelse på sit møde i onsdags at vedtage et tillæg til spildevandsplanen for at sætte gang i kloakeringen af et område til nye udstykninger ved Oldvejen i Holbæk.

Et af de projekter, det er nævnt som en mulighed at udskyde, er den tredje og sidste etape af kloakeringen på Orø. Her er de to første etaper gennemført i områder, der ikke tidligere har været omfattet af det offentlige kloaksystem.

Det tredje område og sidste område, Salvig, skulle have været sat i gang i år, men det kan altså blive senere, ligesom det kan blive tilfældet andre steder også.

Fors skal arbejde et oplæg til politikerne i Holbæk om en revideret tidsplan.

Ud over arbejdet med kloakeringen af nye udstykninger spiller det også ind, at der i 2017 blev indført et loft over, hvad de kommunalt ejede forsyningsselskaber må bruge på både anlæg og drift.

Det daværende Holbæk Byråd vedtog spildevandsplanen for 2016-2020, da loftet ikke var kendt.

I 2018 bruges der cirka 52 millioner kroner på spildevandsprojekter i Holbæk Kommune.