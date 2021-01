Stort område ved motorvejen reserveres til erhverv

Et nyt stort erhvervsområde syd for Nr. Jernløse er en af de større nyheder i forslaget til ny kommuneplan for Holbæk Kommune.

Men det har også en pris: For at få det nye erhvervsområde godkendt af Erhvervsstyrelsen lægger kommuneplanforslaget op til, at kommunen dropper et endnu større planlagt erhvervsområde ved Holbæk Mega Center.