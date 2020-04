Sidste år måtte projekt- og stævneleder Søren Leth afbryde Idræt på Fælleden før tid på grund af et voldsomt tordenvejr. Nu er det coronavirusen, der er skyld i, at årets stævne bliver aflyst. Foto: Agner Ahm

Stort idrætsstævne aflyst

Sidste år måtte stævnet afbrydes før tid på grund af et voldsomt tordenvejr, og i år bliver det corona-virussen, der sætter en stopper for Idræt på Fælleden.

DGI har foreløbig ikke haft meget held med at flytte sit store folkelige idrætsstævne fra Høve til Holbæk.

For naturens kræfter er svære at kæmpe imod.

- Vi har holdt vejret til det sidste, men det er desværre ikke længere realistisk, at vi kan gennemføre Idræt på Fælleden i år på grund af coronakrisen. Det er vildt ærgerligt især med tanke på sidste år, hvor et uvejr tvang os til at afbryde stævnet, lyder det fra projektleder i DGI, Søren Leth, i en pressemeddelelse.