Se billedserie En have der i mange år er åbnet for havefolket er til salg - eller rettere huset med 3000 kvadratmeter have kan købes og gerne hurtigt. Parret bag drømmer om en andelsbolig med en lille have, selv om det bliver svært at drosle så langt ned. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stort haveparadis til salg: Parret bag drømmer om ny bolig med lille have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort haveparadis til salg: Parret bag drømmer om ny bolig med lille have

Holbæk - 21. maj 2021 kl. 17:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Står det til Lissi og Ebbe Kring, bliver det i 2021, de for sidste gang er med i de åbne haver. Deres haveparadis er til salg, og de planlægger at flytte til en andelsbolig. Vemodigt, men nødvendigt, når man er henholdsvis 75 år og 80 år.

Men det kan lige nås, hvis havefolk vil se og blive inspireret af små bjerglandskaber, farverige rododendron, spændende træer, buske og planter hentet på ferier, runde krydderurtebede, havedam med koikarper og guldemder og de små haverum til at vegetere og nyde havens fugle.

Den alpine have på Gl. Tadrevej 5 i Soderup er åben i dag lørdag den 22. maj fra 10 til 16.

Slut med at udvikle - De seneste år har vi sagt, det er sidste gang med åben have. Huset har været til salg i cirka halvandet år, men haven og banen afskrækker. Vi hører ikke togene, og om få år er de lydløse og elektriske. Bede kan nedlægges og erstattes med græs til at lege på eller udstyk en del af grunden, bemærker Lissi Kring.

Allerede for fem-seks år siden var hun parat til at sælge og flytte til en andelsbolig helst i Tølløse. Men Ebbe Kring var ikke parat.

Han nærer også det lille håb, at der kommer et par med grønne fingre og en drøm om en have som den, han og Lissi Kring gennem 30 år skabt.

Der er stadig kræfter til mere end en minihave. Men det er slut med at udvikle nye bede. Nu er det vedligehold og de mange potter med stiklinger, aflæggere og frøsåede planter til salg.

En have drevet af lyst Han har ikke tal på, hvor mange granitsten og skærver, der er købt og fordelt i haven. Parret har heller ikke et regnskab over, hvad deres livsværk kostet.

- Haven er drevet af lyst og interesse. Det har været spændende at bygge den op og vidunderligt at sidde og nyde den, understreger Ebbe Kring.

Han er uddannet havearkitekt og har taget sig af finesser og opbygning. Lissi Kring er autodidakt og har taget sig af det mere jordnære og sine roser og stauder.

- Hvad kommer jeg til at savne mest? Nok at kunne sidde et roligt sted og høre solsorten kvidre, gå rundt og se planter og blomster gro og stå på broen og kigge på karperne, siger Lissi Kring.

Ebbe Kring vil savne at have en have, og derfor skal den kommende bolig have et lille stykke jord, han kan »lege med«.

Gode havesnakke Der bliver ikke plads til de store og skulpturelle træer, drivhuse med kaktus, vin, kødædende planter og plantebørnehave.

Men måske en lille stenhøj til den yndefulde Pulsatilla Vulgaris også kendt som kobjælde, en geranium fra Nonnernes Dal på Madeira eller en vinranke op ad en solbeskinnet mur også med rødder på Madeira.

Til gengæld siger parret farvel til det nu 25 meter høje mammuttræ hjembragt fra Californien som en 15 centimeter baby-sequoiadendron giganteum.

Parret har boet i huset siden 1964, og i mange år var en stor del af haven lagt an på græsplæne og plads til børn. I dag er der stadig legehus og gynge, men for cirka 30 år siden begyndte de at bygge en alpin have op, og da Ebbe Kring gik på pension fra sit job i Roskilde Kommune, gik han med Lissi Krings ord amok.

- Vi har brugt mange timer, men det har været en fornøjelse og god motion. Og de åbne haver har givet mange gode samtaler med haveinteresserede, understreger parret.