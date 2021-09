De grønne områder i og omkring Vangkvarteret har givet inspiration til det nye officielle navn på boligafdelingen. Nu handler det om at få udbredt navnet og skabt et mere positivt image i omverdenen. Foto: Morten D. Christensen

Stort boligområde træt af dårligt image: Nu skifter området navn

Et flertal af beboerne har besluttet, at Lejerbos afdeling i Vangkvarteret fremover skal kendes under et ny navn. Man håber, at det kan få positiv afsmitning på områdets image.

Holbæk - 27. september 2021 kl. 12:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I årevis har det almennyttige boligområde omkring Havevang, Agervang og Engvang i Holbæk været kendt under fællesbetegnelsen Vangen eller Vangkvarteret.

Men nu skal såvel beboere som alle andre vænne sig til et helt nyt navn. Et flertal af de beboere, der deltog i et ekstraordinært afdelingsmøde i sidste uge, besluttede nemlig, at afdelingen fremover skal hedde Grønneparken.

Afdelingens formand, Süreyya Oktar, lægger ikke skjul på, at navneskiftet sker ud fra et ønske om at ændre på det image, som betegnelsen Vangkvarteret i udpræget grad associeres med i omverdenen. Et image, som mange af beboerne i området, synes er uretfærdigt.

- Vi er blevet forbundet med utryghed og kriminalitet, og det har irriteret beboerne. Det matcher ikke det billede, vi selv har af vores boligområde med gode boliger, fantastiske udearealer og gode fællesskaber. Vi vil gerne skabe en ny historie om området, og det kan et nyt navn hjælpe med til, siger Süreyya Oktar til dagbladet Nordvestnyt mandag.

Navnet gør det ikke alene Sidste år blev de hidtidige to afdelinger under Lejerbo lagt sammen til én afdeling, og det er den, der nu har fået navnet Grønneparken. Vejene hedder fortsat Agervang, Havevang og Engvang.

Men ifølge Lis Franciska Jensen, forretningsfører i Lejerbo, er der blandt beboerne også et ønske om, hvis muligt, at vejnavnene bliver ændret.

Det er dog en proces, der er væsentligt tungere end at ændre navnet på en boligafdeling, og i Grønneparken er man fuldstændig bevidste om, at et nyt navn ikke bare får et gammelt image til at gå væk.

- Det gør ingen verdens forskel, hvis man kun ændrer et navn. Der skal selvfølgelig mere til, og sammen med beboerne arbejder vi hele tiden på at fortælle alle de gode historier om, hvordan området faktisk er og har ændret sig. Vi skal gøre det tydeligt, at Grønneparken ikke er et afsondret område, men en aktiv del af en hel bydel i rivende udvikling, siger Lis Franciska Jensen til avisen med henvisning til den igangværende udvikling af hele Holbæk Have-området efter udflytningen af idrætsanlæg til sportsbyen.

Nærhed til grønne områder Det er den umiddelbare nærhed til Holbæk Fælled og de grønne områder, der slanger sig mellem boligblokkene, som afspejler sig i navnet Grønneparken.

- Navnet afspejler, at det er et område med rigtig meget natur. Vi har rådyr, der kommer og spiser tæt på bebyggelsen, og vi ligger lige ved siden af Holbæk Fælled, men samtidig tæt på byen, siger Lis Franciska Jensen.

Vangkvarteret gennemgår i disse år en række forandringer, der blandt andet har til formål at skabe en mere blandet beboersammensætning såvel etnisk som socialt.

Det samme er tilfældet for en lang række andre boligområder i hele landet, og det skyldes blandt andet politikernes ønsker om at gøre op med såkaldte ghettoer.

Valg mellem to veje Ghetto er et udtryk, der også har været hæftet på Vangkvarteret, men som beboere og boligselskab gerne vil gøre op med.

- Vi har haft en proces, hvor beboerne er blevet inddraget og har kunnet komme med forslag. På den baggrund er bestyrelsen kommet med forslag, der gik to veje. Nogle ville gerne holde fast i navnet »Vang«, mens andre har ønsket, at vi med et nyt navn kan starte på en ny fortælling om området, siger afdelingsformand Süreyya Oktar.

Ifølge Lejerbo stemte 35 for Grønneparken, 22 ønskede at holde fast i navnet Vangen eller Vangkvarteret, mens ni bakkede op om at opkalde området Søvang efter den lille sø i Agervang, som også allerede er navnet på bebyggelsens beboercafé.

Beslutningen om at skifte navn er altså ikke bare lige taget hen over natten. Og tilsvarende bliver det en endnu større udfordring at få indarbejdet navnet.

- Det kommer selvfølgelig til at kræve noget af beboerne at være med til at fortælle den nye historie om Grønneparken, så navnet også bliver en del af hverdagen. Det er et navn, man skal vænne sig til, men man kan jo vænne sig til meget, lyder det fra Süreyya Oktar.

Der vil blive sat et arbejde i gang for at skabe opmærksomhed om navnet Grønneparken, men de helt konkrete initiativer er ikke helt på plads.

Der er dog planer om en byvandring fra midtbyen til Grønneparken. På et tidspunkt skal der også plantes et træ som symbol på det nye liv. Det er et træ, som Lejerbo forærede i forbindelse med sammenlægningen af de to afdelinger sidste år.

Her og nu er samtlige husstande blevet orienteret om navneskiftet, og i den kommende tid vil også skilte, flag og logoer blive skiftet ud i området.