Ejendommen Bilbyen 1 er til salg for en investor, der får Semler Retail Holbæk som lejer i mindst otte år. Foto: Claus Sørensen

Stort bilhus til salg - og med følger en sikker lejeindtægt

Bilbyens største og første bilhus er til salg for en investeringslysten køber med 84,7 millioner kroner i lommen. Og køber kan være sikker på at få sin lejeindtægt fra Semler Retail Holbæk A/S. Forretningen med salg af biler fortsætter uændret.

Bygningen er på knap 5.500 kvadratmeter, grunden er på knap 35.900 kvadratmeter, og det blev bygget til Fritz Pedersen Automobiler, som selskabet hed i 2005.