Et stort bål i Mørkøv Kirkeby fik natten til lørdag lov til at brænde ud.Foto: Skadestedsfotograf.dk - Johnny D. Pedersen

Stort bål fik lov til at brænde ud

Et stort bål med byggematerialer var lørdag ved 02-tiden årsag til, at Vestsjællands Brandvæsen måtte køre til Mørkøv Kirkeby.

Det store bål kunne ses langt omkring, og flere havde derfor slået alarm, fordi de troede, at det var et hus, der brændte.

- I stedet for at skulle bruge en masse resurser på at slukke ilden, valgte vi at lade bålet brænde ud under opsyn af en brandvagt i form af en tankvogn med to mand. De kunne så køre fra stedet igen ved 11-tiden, fortæller indsatsleder Jan Bruun.