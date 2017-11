Storloge med stor donation

Orøstrand har plads til 24 børn i alderen seks til 18 år. Børnene bor i tre grupper, og der er også en intern skole for de børn, som har svært ved at gå i den almene folkeskole.

Storlogen har valgt at betænke Orøstrand Skole og Behandlingshjem, fordi institutionen opfylder logens kriterier om at tage hånd om grupper i samfundet, som ellers ville have svære vilkår. Samtidig har det været vigtigt, at de donerede midler kommer til at gøre en forskel.