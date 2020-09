Storkfelt-teamet takker af

- Nu giver vi stafetten videre til familien Madsen og er rigtig glade for, at der fortsat kan være boghandel på Ahlgade 31. Det har der været i mere end 160 år, udtaler Lene Storkfelt, som nu regner med at skulle puste ud og være noget for sine børnebørn. - Jeg glæder mig også til at få læst en masse bøger. Der er mange, jeg ikke har nået at få læst. Det kan også godt være, at jeg kaster mig over noget frivilligt arbejde, siger Lene Storkfelt om de ny muligheder, der nu åbner sig.