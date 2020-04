Se billedserie Prisen er 149 kroner for en flaske med 500 ml håndsprit i SuperBrugsen i Jyderup. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Store prisforskelle på håndsprit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store prisforskelle på håndsprit

Holbæk - 17. april 2020 kl. 15:20 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en periode, hvor det var svært at opdrive håndsprit i butikkerne på grund af corona­udbruddet, er det nu flere og flere steder atter muligt at købe håndsprit. Mange steder har priserne dog fået et gevaldigt nøk opad i forhold til tiden før coronakrisen.

En læser er faldet over en flaske med 500 ml håndsprit (72 procent alkohol) til 149 kroner i Super­Brugsen i Jyderup. Det giver en literpris lige under 300 kroner. Andre steder er der set endnu højere priser, mens der også er lavere priser nogle steder.

- Prisen er steget, fordi efterspørgslen er stor. Da jeg bestilte for fire uger siden, var indkøbsprisen kun det halve af prisen, da vi fik leverancen. Så jeg tjener ikke mere på den end før, oplyser Mads Fredslund, uddeler i SuperBrugsen i Jyderup.

Sværere at sælge, når prisen er fordoblet Butikken fik håndspritten påskelørdag. Den kommer fra Axson Clean Solutions i Ishøj.

Mads Fredslund ønsker ikke at oplyse, hvor stort et antal flasker med håndsprit, butikken har fået leveret, eller hvor mange der er solgt. Men selv om de har været til at købe i nogle dage, er de ikke blevet revet væk.

- Det er gået som forventet, Jeg vidste godt, at det ville være sværere at sælge dem, når prisen er dobbelt så høj som før. Vi har, så vi kan klare et par uger endnu, siger Mads Fredslund.

Han gør også opmærksom på, at der er forskel på kvaliteten på håndsprit-­produkterne, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne priserne uden at tage det i betragtning.

Stærkt stigende priser på råvarer Forklaringen på, at håndsprit er blevet markant dyrere, er den stigende efterspørgsel globalt set og dermed stigende priser på råvarerne, blandt andet æta­nol/iso­propanol (to typer alkohol) og glycerin.

Råvarepriserne steg allerede før, coronavirussen kom til Danmark i slutningen af februar.

Udbuddet af håndsprit i detailhandlen varierer stærkt i pris. Hos Føtex i Holbæk står en flaske fra Cool Care Cosmetics med 750 ml (70 procent alkohol) således til 79,95 kroner, hvilket giver en literpris på 107 kroner.

Alkoholprocenten i håndsprit skal ligge mellem 62 og 85 procent.