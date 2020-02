Store opgaver giver et pænt plus

Thomas Friis Jørgensen, indehaver af Fokdal Springvand, kan notere et overskud på 2,1 millioner kroner i 2019.

Fokdal Springvands 2019-regnskab, der blev offentliggjort i sidste uge, viser fremgang. Der er et overskud på 2,1 millioner kroner mod 660.000 kroner året før.

- 2019 har været et rigtig godt år, og der er også gode projekter i år, fortæller Thomas Friis Jørgensen.

Han peger især på to større projekter, som har betydet noget for det pæne overskud i 2019. Det er opgaven ved den danske pavillon ved arkitekturbiennalen i Venedig. Omkring halvdelen af omsætningen fra opgaven tæller med i 2019, mens resten kommer i år. Desuden er der den største opgave, som er omdannelsen af en plads med flere vandinstallationer i Bjerringbro i Jylland. Den strækker sig også over begge år og skal være færdig til maj i år.