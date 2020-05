Store elever tidligst i skole om en uge

Ved redaktionens slutning var de nærmere betingelser for genåbningen af skolerne for de ældste elever endnu ikke kendt.

Men selv om den egentlige planlægning ikke er i gang, er kommunen for længst gået i gang med at overveje mulighederne:

- Det fundamentale problem er, at der skal holdes afstand. Og det kan ikke lade sig gøre, hvis alle elever er der på samme tid. Så jeg forestiller mig, at løsningen bliver noget med formiddagsskole for de mindste elever og eftermiddagsskole for de store, forklarer Julie Becher.