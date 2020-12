Se billedserie Politi med tunge våben ransagede flere adresser i Holbæk efter et tip om, at en ung mand kunne være i besiddelse af et skydevåben. Her er det i Bjergmarken. Foto: Presse-fotos.dk, Mathias Øgendal

Stor politi-indsats efter tip om muligt skydevåben: Politiet fandt én ulovlig ting

Holbæk - 11. december 2020 kl. 10:41 Af Margit Pedersen og Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Et tip om, at en 17-årig dreng i Holbæk måske kunne være i besiddelse af noget, der kunne minde om et skydevåben, udløste torsdag klokken 10.10 en større politi-indsats med svært bevæbnede politibetjente og flere ransagninger på adresser rundt omkring i byen, blandt andet i Bjergmarken.

Ifølge Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, var den 17-årige ikke blevet set på gaden med et våben, men på baggrund af forskellige oplysninger og tip, valgte politiet at lede efter den navngivne teenager for at undersøge sagen.

Trods en intens eftersøgning på blandt andet hans bopæl, hos familie, på hans skole og andre steder, hvor han normalt færdes, lykkedes det ikke i første omgang at lokalisere ham.

Ingen våben, men en joint Men kort før klokken 12 fik en politipatrulje øje på den 17-årige, der kom gående på Peder Billesvej, og han blev anholdt uden dramatik, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi fredag morgen.

- Han havde ikke noget på sig, der kunne minde om et skydevåben, og ved ransagninger på de forskellige adresser rundt omkring i byen har vi heller ikke fundet noget. Det eneste ulovlige vi fandt på den 17-årige var en joint, som han blev sigtet for at være i besiddelse af, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 17-årige blev afhørt, og klokken 13.42 blev han løsladt. Hans forældre blev orienteret om jointen og politiaktionen, der blev udløst af tippet om et muligt våben.

Dilemma Politiet vil af princip ikke udtale sig om, hvor mange betjente der deltog i indsatsen, men ifølge Martin Bjerregaard bliver den type anmeldelser altid konkret vurderet af politiet.

- Når politiet får et tip, er dilemmaet, om det er chikane af en person eller alvor. I det her tilfælde valgte vi at reagere på tippet, forklarer Martin Bjerregaard.

Den 17-årige er i forvejen kendt af politiet, men kun for småting og ikke for at være med i de grupperinger, som findes i boligkvarterer i byen, tilføjer han.