Stor politi-indsats efter mistanke om skyderi

- Anmelderen siger også, at det efterfølgende lyder som om, at en person beklager sig over smerter. Det gør selvfølgelig, at vi rykker ud med en del patruljer for at undersøge sagen, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, torsdag morgen til sn.dk.