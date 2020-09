Multibanen ved Store Merløse Skole blev indviet i foråret, og nu har Meget Mere Merløse, der har flere af byens foreninger i ryggen, et nyt projekt på vej, hvor man vil arbejde for at få både ældre og yngre borgere, som ikke normalt er en del af foreningslivet, til at bruge faciliteterne. Foto: Meget Mere Merløse

Stor penge-donation til nye aktiviteter ved multibane

Sådan siger Solvej Pedersen fra styregruppen bag Meget Mere Merløse, der er et samarbejde mellem flere af byens foreninger, om de præcist 221.275 kroner, som Nordea-fonden netop har bevilget til et projekt, der skal få endnu flere borgere i Store Merløse og omegn til at bruge faciliteterne omkring multibanen, som blev indviet ved skolen i foråret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her