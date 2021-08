Jette Hansen: - Vi har over 40 stande, og Sundhedsdagen byder på et program, der er for alle. Foto: Claus Sørensen

Stor opbakning til sundhedsdag

Holbæk - 16. august 2021 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Sundhed og natur. Årets tema på Sundhedsdagen. - Det er noget, der berører os alle. Ikke mindst efter mange måneder med corona, nedlukninger, aflysninger med mere. Det siger Jette Hansen, formand for Sundhedsdagen.

Hun har i lang tid haft travlt med at gøre klar og få sat et program sammen - et program med appel. Det er lykkedes.

- Opbakningen er stor. Vi har i år over 40 stande bemandet med sundhedsfagligt personale fra Holbæk Kommune og Region Sjælland og ikke mindst patientforeninger, fortæller Jette Hansen.

Sundhedsdagen finder sted på lørdag den 21. august fra klokken 10 til klokken 14.30 i Ahlgade i Holbæk.

- Patientforeningerne har haft det svært under coronaen. Heldigvis har en stor del haft lyst til at deltage igen i år. Vi håber, at flere har kræfter til at møde op til næste år.

Sidste år måtte man aflyse Sundhedsdagen på grund af corona. - Nu er langt de fleste af os vaccineret, smittetallene er lave og restriktionerne er lempet, så derfor har vi i år mulighed for at afholde den 13. sundhedsdag i Holbæk, lyder det fra Jette Hansen her få dage, før Sundhedsdagen finder sted.

Temaet for dagen er velvalgt. »Sund & Natur«. - Sundhed og natur passer godt til det, vi har været igennem og er i nu. Hvor er det dejligt at møde endnu flere, end man plejer på sin gåtur, siger Jette Hansen:

- Læge Peter Qvortrup Geisling kommer igen til Holbæk. Denne gang holder han foredraget »Naturen på recept« i det store telt klokken 11.

I år har vi haft en billed­kunst­konkurrence ude på alle kommunens skoler for 0.-5. klasserne over emnet »Ud i naturen«. Vi har fået rigtig mange og flotte kunstværker, som bliver udstillet i det store telt. De to vindere bliver offentliggjort klokken 10.15 på dagen.

- Ud over foredraget, taler og de mange spændende boder har vi John og HC, Planlagt hjertestop - hvad gør man?, Parkinson Boksning, Holbæk Garden trækker gennem byen, Cirkus Kæphøj, Nuetsu-Do JKA, Holbækegnens Folkedansere og Frejas Kat. Se vores program, opfordrer Jette Hansen.

- Vi har noget for enhver, så kom og vær med. Sundhedsdagen er for alle. Vi har håndsprit og fokus på, at vi passer på hinanden.