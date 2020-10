Holbæk Have-projektet set fra oven. Området ligger mellem Højen - øverst - og Holbæk Have for neden. Tegning: Holbæk Kommune

Stor opbakning til kæmpe-byggeri

Der kan ændres på de trafikale forhold. Og på en række andre enkeltheder. Men der bliver ikke ændret på, at der over de næste 10 år skal bygges mindst 1000 nye boliger på det gamle stadion­område mellem Holbæk Have og Højen i Holbæk.

Det var nogenlunde den besked, som Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften gav til borgerne, da politikerne i fuld enighed godkendte, at lokalplanen for Holbæk Have nu sendes i offentlig høring.