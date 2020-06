Se billedserie Restauratør Jais Westh Lauritsen glæder sig over den kæmpe opbakning, han har oplevet efter genåbningen. Foto: Elisa Hauerbach.

Stor opbakning til genopstået café

Holbæk - 21. juni 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-nedlukningen har ramt mange caféer og restauranter hårdt, og flere har været nødsaget til at lukke. I Jyderup lykkedes det Café Forsinket at vende tilbage i et nyt selskab efter en konkurs. Den 28. maj kunne caféen så åbne igen med nye retter på menukortet og et stort rykind af gæster.

Restauratør Jais Westh Lauritsen er overvældet og taknemmelig for den opbakning, caféen og hans familie har oplevet efter genåbningen.

- Allerede om formiddagen på åbningsdagen begyndte det at strømme ind med gaver og blomster. Ikke kun fra de forretningsdrivende men fra også private og tidligere gæster i caféen, som gav udtryk for, at de havde savnet os. Vi fik i nærheden af 150 gaver, og vores stue derhjemme duftede af royalt bryllup, siger han og fortsætter: - Der er en fantastisk hjertelighed herude i Jyderup, som jeg ikke har oplevet andre steder. Det er en utrolig følelse, man ikke kan få for penge, og støtten er fortsat lige siden. Alle, der kommer ind af døren, fortæller af hjertet, hvor glade de er for, at vi er tilbage.

Corona-krisen kostede samlet 3,5 mio. kroner i omsætning i Jais Westh Lauritsens virksomheder, som også tæller Chaplons Te-salonen i Tivoli og en te-plantage og et te-pakkeri i Sri Lanka.

Jais Westh Lauritsen fortæller, at Tivoli er genåbnet med et nyt system, hvor man bestiller sine ture i forlystelserne via en app. - Man får så besked på telefonen, når det er ens tur, og kan i mellemtiden sætte sig og få lidt at drikke. - Det kan vi godt mærke i te-salonen, siger han.

På Sri Lanka er der travlt med at pakke te og lave tebreve:

- På grund af corona har man kun kunnet arbejde i plantagerne, men nu er pakkeriet åbnet igen. Her løber de stærkt for at indhente det forsømte og levere te til verdensmarkedet, hvor lagrene er nede. Folk har jo drukket te, ligesom de plejer gennem hele corona-epidemien, forklarer Jais Westh Lauritsen.

Jais Westh Lauritsen, som har boet mange steder i sit liv - i blandt andet Ungarn og Sri Lanka - kan ikke lade være med at sammenligne den opbakning, man møder i Sri Lanka og i Jyderup.

- Da vi startede i Sri Lanka var der krig dernede - det havde der været de sidste 25 år. Alting var slidt og ødelagt, og der var stor arbejdsløshed. Folk udefra, som kom med nye initiativer, fik en fantaktisk opbakning. De lokale kom med kager og blomster, når vi åbnede forretninger, men tit stod der et familiemedlem bagved, som gerne ville have et arbejde. Det var lidt 'noget for noget'. I Jyderup er der jo en anden økonomisk virkelighed, og der ikke nogen bag-tanke med tingene. Der står ikke en bagved, som gerne vil have et job eller sælge en bambusskål. Det er ren og skær hjertelighed, siger han med et smil.

Café Forsinket er tilbage ned 15 ansatte - lige som inden corona-krisen - og har åbent fra klokken 11 til 21.30.