Se billedserie Det var et ganske stort bål, der sankthansaften blev tændt på Rævebjerg i Mørkøv, hvor omkring 500 mennesker var samlet. Foto: Anders Ole Olsen

Stor opbakning til et af de få bål

Holbæk - 23. juni 2021 kl. 22:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det var formentlig Holbæk Kommunes største sankthansbål, der onsdag aften blev tændt på Rævebjerg i Mørkøv. Og med et deltagertal omkring 500 har det formentlig også været arrangementet med de fleste deltagere.

Regn de seneste dage sørgede for, at der kunne tændes bål, og det var formanden for Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening, Poul Erik Frandsen, rigtig glad for.

- Det er en hel fornøjelse at se så mange mennesker samlet igen. Det er så længe siden sidst, at man næsten ikke kan huske det. At så mange er mødt frem, tyder på, at folk har savnet at komme ud og være sammen, sagde Poul Erik Frandsen.

Overvældet over antallet Det kom bag på foreningen, at der dukkede så mange op, og der måtte hentes flere forsyninger af sodavand og øl i Dagli'Brugsen. Der var opstillet borde og bænke, hvor deltagerne, som havde købt en picnic­kurv i Mørkøv Hallen kunne nyde maden.

Ankers Tivoli stillede med en pølsevogn, mens Vestsjællands Brandvæsens station fra Mørkøv kom med to brandbiler, som ikke mindst børnene kiggede nærmere på. Klokken 18 blev et mini­bål tændt, hvor børnene kunne bage snobrød.

- Når der endelig er et arrangement, er det dejligt, at byen støtter op om det. Det tegner godt til vores kræmmermarked i september, for det tyder på, at folk godt tør komme ud. Jeg er stadig overvældet over, hvor mange der er kommet, sagde Poul Erik Frandsen.

Da der kun var få andre bål på egnen, var der formentlig også kommet en del fra andre steder.

- Vigtigt, at vi ikke splittes Før det store bål blev tændt, holdt sognepræst i Stigs Bjergby, Karsten Bjerreskov Farup, båltalen. Han tog udgangspunkt i, at der sidste år kom en fjende til landet i form af coronaen.

- Vi fandt ud af, at det ikke var en pest. Det var ganske vist en farlig sygdom, men mest for nogle og ikke for andre. Den var en trussel mod vores gode og trygge tilværelse. De gamle var de mest truede, og det er ikke altid, at unge og gamle er enige om tingene, sagde Karsten Bjerreskov Farup.

Der var altså mulighed for splittelse på det punkt, ligesom der var det mellem by og land, fordi byerne blev værst ramt, samt på andre punkter.

- Vi forsøgte at kontrollere epidemien, og der var dem, der syntes, vi gjorde for meget, og dem, der syntes, vi gjorde for lidt. I perioder har det krævet, at vi har ofret noget af det, vi gerne ville. Det er næsten, som om nogle har haft en mening med den har sygdom. Men det er vigtigt, at vi ikke lader os splitte, uanset om man synes, der blev gjort for lidt eller for meget, sagde Karsten Bjerreskov Farup.

- Vi skal nok komme videre Han omtalte også begivenhederne den seneste halvanden uges tid omkring landsholdet, Christian Eriksens kollaps, holdet der stod sammen og landet, der stod sammen om holdet.

- Vi må ikke lade frygten før død og ødelæggelse tage magten fra os. Vi skal nok komme videre sammen, i fred og fordragelighed, sagde Karsten Bjerreskov Farup, der betegnede netop sankthans som vendepunktet.

»Freden vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde«, sluttede sognepræsten med teksten fra Midsommervisen. Den blev derefter sunget, inden det velvoksne bål blev tændt.

I øvrigt måtte mandskabet fra Mørkøv Brandvæsen i aktion, da den voldsomme varme fra det store bål antændte en mindre bunke kviste, som lå et stykke fra bålet.