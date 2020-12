Unge spejdere og spejderlederne Peter Schmidt og Jimmy Singerholm på en - midlertidig - bro over Regstrup Å. Lige her skal en af de nye professionelle tovbroer på plads, når de sidste penge er kommet i kassen. Privatfoto

Stor julegave til tovbroer i stationsby

Det er Friluftsrådet, som giver et tilskud på 65.000 kroner til frilufts- og akvitetscentret i byen.

Pengene vil blive omsat i tovbroer, som skal give forbindelse - hen over åen - mellem områderne Grønne hjerte og Drivkraften, Nørupvej 2, samt Friluftshotellet og 1000 meterskoven.

At det skal være tovbroer og ikke bare en flad bro, handler om hele ideen med det grønne område. Området skal indbyde børn - og voksne med barnehjertet i behold - til at boltre sig i et landskab, hvor man kan i fantasien kan erobre borge, kæmpe mod trolde og gå på eventyr i de grønne omgivelser.